Onderzoek naar vervuilde bodem van Kamper stadsgracht

Kwetsbaar

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de zandlaag kwetsbaar is. Op een aantal plekken is die dunner geworden door verzakking. Tot nu toe deed dat niets af aan de kwaliteit van de zandlaag. Maar of dat nog zo is, moet blijken uit nieuw onderzoek.

Bureau TAUW neemt de Burgel van 24 tot en met 27 juli onder de loep. Overlast voor omwonenden levert dat niet op, stellen gemeente en waterschap, omdat het werk grotendeels vanaf het water wordt gedaan. In oktober moeten de resultaten bekend zijn.

Rond de eeuwwisseling is de Burgel uitgediept. Het gros van verontreinigde grond en slib is toen uit het water gehaald. Om te voorkomen dat kademuren zouden inzakken, is een deel van de vervuilde bodem blijven zitten. De bodem is afgedekt met een zandlaag die de verontreiniging isoleert.

Hengelen

Omdat de zandlaag zo kwetsbaar is, mag er weinig in de Burgel. Activiteiten zijn taboe. Alleen de gemeentelijke reinigingsdienst en het waterschap zelf mogen het water op voor onderhoud. Met een opblaasbootje spelevaren mag ook niet. Hengelen is wel toegestaan.