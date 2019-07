Onderzoek ‘zwakke’ bruggen Kampen bemoeilijkt door ontbrekende tekeningen

video Directeur sigarenfa­briek De Olifant krijgt nul op rekest van staatsse­cre­ta­ris Blokhuis en vreest voor toekomst

14:00 Een kartonnen verpakking, met enkel de tekst De Olifant erop. Het lijkt in de verste verte niet op de bekende cederhouten sigarendoosjes met het logo van sigarenfabriek De Olifant uit Kampen. ,,Als het aan de politiek ligt, zien alle verpakkingen van sigaretten en tabak er in 2022 hetzelfde uit, van karton, zonder logo en met een afschrikwekkende tekst erop,’’ vreest Thomas Klaphake, directeur van De Olifant. ,,Opnieuw de verpakkingen aanpassen, het is maar de vraag of we dat als kleine ondernemer overleven.’’