Ongedierte vreet bedrading van zonnepanelen kapot van Graansloot in Kampen: duizenden euro’s schade

Ongedierte heeft tussen de achthonderd en mogelijk 2.500 zonnepanelen onklaar gemaakt bij Graansloot in Kampen. Eigenaar Bert Weever weet nog niet zeker of het ratten betreft die de bedrading kapot hebben gevreten of Steenmarters. ,,De panelen moeten er in ieder geval af zodat de bedrading kan worden vervangen.’’

De panelen maken deel uit van de 10.480 exemplaren die Graansloot heeft laten aanbrengen op loodsen en silo’s rond de Haatlandhaven en de Zuiderzeehaven in Kampen. Vanaf de werkvloer gaat het gerucht dat er 2.500 zonnepanelen moeten worden gelicht. Weever: ,,Zou kunnen, ik weet niet precies hoeveel het er zijn.’’

Over de schade: ,,Die is ontstaan op het dak van de loods aan de Oslokade. De bedrading van onze zonnepanelen daar is aangevreten - waarschijnlijk door ratten - en moet worden vervangen. Het kunnen misschien steenmarters zijn geweest als de draden onder de panelen bewerkt blijken te zijn met visolie.’’

Mais & tarwe

Graansloot slaat onder anderen veevoeder op. ,,Bijvoorbeeld mais en tarwe. Dat trekt ongedierte aan, dat is inherent aan onze bedrijfsvoering. Wij spenderen daarom jaarlijks een substantieel bedrag aan ongediertebestrijding.’’

Hoe hoog de schade zal uitpakken, weet Weever nog niet. ,,Ik ga er vanuit dat het een verzekeringskwestie wordt. Voor de technische kant van het verhaal verwijs ik verder door naar Zonnegilde dat de panelen twee en half jaar geleden heeft geplaatst en de bedrading momenteel vervangt.’’

Brandgevaar

Directeur Gerard de Ruiter van Zonnegilde uit Kampen: ,,Er is sprake van knaagschade aan een aantal panelen. Uit voorzorg halen we alle panelen van dat dak om de bedrading te controleren, er treedt anders mogelijk brandgevaar op. Of er visolie in de bedrading zit, is nog niet duidelijk.’’

De Ruiter weet niet precies hoeveel panelen er van de loods worden gehaald. ,,Wij leggen er honderdduizend per jaar, meneer. Ik denk dat het er eerder achthonderd zijn in plaats van 2.500.’’

De schadepost is nog onduidelijk. ,,Die zal in de duizenden euro’s lopen, maar hoeveel precies gaan we onderzoeken. Wij hebben dit ook nog niet eerder meegemaakt, het is een unieke constatering van schade door ongedierte. Ik denk dat het meer de vraag is hoe het ongedierte moet worden bestreden daar.’’