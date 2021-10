Ongelijkheid in Kampen? Praat erover in café de Gelijkheid (en kom in actie)

Inwoners van Kampen die ongelijkheid in hun gemeente aan de kaak willen stellen, hebben nu de kans. Bij Bibliotheek Kampen staat sinds een week Café de Gelijkheid in de vorm van een glazen kas op het plein van de Stadskazerne. Wie wil kan hier zijn ei kwijt over een betere wereld, die dicht bij huis begint.

Aletta Matheus weet wel wat rechtvaardiger kan in Kampen. ,,Inspraak voor burgers over de vestiging van supermarkten”, vertelt ze terwijl haar blik over tientallen in het café opgehangen vellen papier glijdt. Daarop staan ideeën die gelijkheid moeten bevorderen, niet alleen mondiaal, ook in Kampen. Zoals wachttijden voor een sociale huurwoning en de bureaucratie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin in Kampen, om maar wat voorbeelden te noemen.

Aanleiding voor haar suggestie is de komst van Aldi naar het Stationskwartier, zegt Matheus. ,,Een keuze van de ontwikkelaar, die bepalen dat. Burgers willen juist meer diversiteit.” Als het op ongelijkheid aankomt, denkt ze vooral aan het verschil tussen arm en rijk. ,,Iedereen zou zijn rekeningen met een glimlach moeten kunnen betalen en nog een beetje overhouden voor zijn plezier”, stelt de Kampense.

Verenigde Naties

Anne Marth Kuilder van Bibliotheek Kampen hoort het aandachtig aan. Ze is sinds twee jaar programmamanager bij de bieb en in die rol verantwoordelijk voor dit initiatief. Het idee is geïnspireerd op de duurzame ontwikkeldoelen die de Verenigde Naties zich tot 2030 heeft gesteld.

,,Daar zijn een aantal bibliotheken in grote steden mee aan de slag gegaan. Wij hebben subsidie ontvangen om ook met deze vorm van inspraak te kunnen experimenteren. Bibliotheken zijn zich meer en meer bewust van hun rol in het maatschappelijk debat. Hier komt een dwarsdoorsnede van de bevolking over de vloer, de bieb heeft de functie van huiskamer van de stad. Dat zag je goed tijdens corona, toen jongeren hier hun huiswerk maakten om toch onder mensen te zijn. We doen veel meer dan kennis delen.”

Volledig scherm Programmamanager Anne Marth Kuilder van Bibliotheek Kampen. © Foto Freddy Schinkel

Gips

In het café kunnen bezoekers drie maanden lang in gesprek over ongelijkheid in Kampen. ,,Mijn vrouw zit in het gips dankzij een ongelijk liggende stoeptegel”, zegt een man die lachend binnenstapt. Kuilder noemt als voorbeelden de loonkloof tussen mannen en vrouwen, kinderen die zonder ontbijt naar school gaan door gebrek aan geld en gastvrijheid richting asielzoekers.

Maar ook de woningmarkt, onderwijs, gelijkheid in kansen. ,,Daarin worden lokaal keuzes gemaakt. De lokale politiek bepaalt waar ons geld naar toe gaat. Het gaat om de vraag wat voor gemeente we willen zijn. Ik zou het heel gaaf vinden als deze manier van inspraak organiseren vaker gebeurt. Moet je bijvoorbeeld stemmen van lagere inkomens zwaarder meetellen? Of die van jongeren, omdat het over hun toekomst gaat?”

Kringloop

Buiten het café wordt input vergaard op de markt, bij de kringloop et cetera. Kuilder: ,,Nee, geen enquête, het is niet representatief en we hebben geen belang. We halen alleen op. Wellicht ontdekken we enkele rode draden. Uiteindelijk willen we één of twee vormen van ongelijkheid eruit lichten en met oplossingen komen. Daarom houden we op 25 oktober een inspiratieavond en werken we de concrete acties een week later, op 1 november, verder uit. Iedereen is daar welkom.”

Het belangrijkste is dat bewoners in actie komen, zegt Kuilder. ,,Want de ongelijkheid neemt toe in Nederland, dus ook in Kampen. Corona heeft dat nog eens versterkt. Ik wil er graag achter komen waarover mensen zich zorgen maken. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart, geven we de opbrengsten mee aan de politieke partijen in Kampen. Doen we op een feestelijke slotavond, woensdag 24 november.”