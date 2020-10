Ongeluk met twee auto's en een bedrijfsbus zorgt voor flinke file op N50 bij Kampen

Verpleeg­hui­zen voorzich­tig met bezoek, maar: ‘Deuren zo lang mogelijk open houden’

13 oktober Op bezoek bij (o)pa of o(ma) in het verpleeghuis? Ook met de oplopende besmettingsaantallen is dat nog steeds mogelijk in zorgcentra in de regio. Wel geldt een maximum van één, twee of drie bezoekers en wordt in sommige tehuizen met tijdvakken gewerkt. Allemaal met als doel het bezoek te beperken en te spreiden. ,,We willen de deuren van verzorgingstehuizen zo lang mogelijk openhouden”, zegt de Veluwse zorgbestuurder Wim Martens.