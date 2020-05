Ongeluk op N50 richting Zwolle met paard en trailer

Hersteld Hervormden IJsselmui­den worstelen nog met nieuwbouw kerk

6:33 Bouwen we een nieuwe kerk of niet? De Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden-Grafhorst is er nog niet uit. Het gebouw, met plek voor 650 mensen, zou een plek moeten krijgen in het IJsselmuider Sonnenbergkwartier. Maar het gaat wel om een investering van zo’n vijf miljoen euro en dat maakt voorzichtig. Elders in het dorp staan bovendien kerkgebouwen leeg.