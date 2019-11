Ongevallen en files op N50 bij Kampen blijven verontrusten

De frisse blik van een gedragsdeskundige moet ideeën opleveren om de N50 op korte termijn met eenvoudige ingrepen toch veiliger te maken. Dat is de inzet van de gemeente Noordoostpolder, nadat een poging om grotere of beter geplaatste matrixborden bij Kampen geplaatst te krijgen is mislukt.

Motie ingediend

Wethouder Anjo Simonse kwam met deze gedachte nadat de CDA-fractie in de gemeenteraad maandag opnieuw een motie had ingediend om aandacht te eisen voor de in haar ogen onveilige situatie op de weg. Die geldt met name voor verkeer vanuit Emmeloord, dat bij afslag Kampen slecht zicht heeft op files achter het viaduct. Die ontstaan daar dagelijks door invoegend verkeer vanaf de Flevoweg. Meerdere fracties in de raad van Noordoostpolder zijn van mening dat files en langzaam rijdend verkeer bij Kampen slecht worden aangegeven. Het signaleringsbord is te klein, bij daglicht nauwelijks te lezen en bovendien ontnemen struiken en andere borden het zicht op het ding, vinden ze.

Welles-nietes-discussie

De kwestie zit de raad vooral dwars omdat het er niet naar uit ziet dat de N50 op korte termijn zal worden verbreed. Eerdere verzoeken om het matrixbord te verplaatsen of een exemplaar boven de weg te hangen liepen op niets uit. Rijkswaterstaat is niet overtuigd van het probleem.

Simonse heeft zijn idee maandagochtend al besproken met Overijssels gedeputeerde Bert Boerman, zei hij 's avonds bij de behandeling van de motie. "Ik heb het voorstel gedaan om een verkeerspsycholoog de weg te laten analyseren. Die moet niet alleen kijken naar dat ene bord, maar alle laaghangend fruit voor meer veiligheid breder oppakken", aldus Simonse. Hij wil namelijk niet dat de discussie zich beperkt tot alleen dit matrixbord. "Dan lopen we het risico in een welles-nietes-discussie met Rijkswaterstaat te belanden."

Buurgemeenten Kampen, Urk en Dronten zullen bij het idee worden betrokken. "Voor het eind van de week koppel ik terug wat de planning is", verzekerde Simonse. Die toezegging was voor het CDA reden de motie voorlopig aan te houden.

Verkeerspsycholoog

Drie jaar geleden liet deze krant al een verkeerspsycholoog kijken naar de N50. Op verzoek van de Stentor reed Gerard Tertoolen in juni 2016 mee van knooppunt Hattemerbroek naar Ens en weer terug. Het was voor het eerst dat hij de weg zag. ,,Deze weg vraagt om moeilijkheden", was zijn conclusie.

Verkeerspsycholoog Tertoolen was vooral verbaasd over de inrichting van de weg, die steeds wisselt. Dat zorgt volgens hem voor 'opgefokt gedrag'. Omdat inhalen op grote stukken onmogelijk is, grijpen automobilisten hun kans op plekken waar dat wel kan. ,,En neem jij het risico niet, dan raakt een achterligger opgefokt omdat hij het gevoel heeft achter jou tijd te verspillen", zei Tertoolen destijds.

Opgefokte automobilisten gaan volgens hem bumperkleven, jagen hun voorganger op en missen een rembeweging, met een kop-staart botsing tot gevolg. Uit statistieken van de politie blijkt dat de helft van de aanrijdingen met letsel bestaat uit kop-staart botsingen.