Onverbeterlijke criminele asielzoeker heeft vrij spel

Kampen bijna toe aan nieuwe bedrijven­ter­rei­nen door grotere vraag

21 februari Kampen moet op zoek naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. Volgens prognoses van de gemeente is de voorraad bedrijfsgrond die nu nog beschikbaar is over een jaar of vijf uitgeput. Vorig jaar is de verkoop van bedrijventerreinen hard aangetrokken. Er werd 14,4 hectare verkocht, ruim negen keer zoveel als een jaar eerder. De afgelopen tien jaar werden alleen in 2011 meer hectares (14,9) verkocht.