Onverwachte factuur dreigt Beach Kampen te doen stranden

Mocht de gemeente de tienduizend euro echt willen innen, dan is het einde verhaal voor Beach Kampen, erkent Diender. ,,Dan gaan we er aan onderdoor. Dit zouden we voor het afgelopen jaar al niet kunnen betalen.’' Ondanks het feit dat het Kamper stadsstrand de afgelopen zomer al voor de vijfde keer werd gehouden, kreeg de organisatie nooit eerder een factuur voor de precariorechten na afloop. ,,We hebben bezwaar gemaakt. In het stadhuis kregen we te horen; dan hebben jullie geluk gehad’', weet Bas Diender te vertellen.

Niet te achterhalen

Waar de precariorechten ineens vandaan komen, is ook bij Beach Kampen een vraag. ,,We hebben het nooit geweten en nooit kunnen weten. Het staat niet in een vergunningaanvraag, en het staat niet op de site’', weet Bas Diender van Beach Kampen zeker. ,,En daar hebben we toch een aardig onderzoek naar gedaan.’' Langsgaan bij sponsoren om het bedrag met terugwerkende kracht op te halen ziet zijn stichting niet zitten. ,,We hebben een begroting van rond de 20.000 euro. De hand ophouden bij sponsoren en erbij vermelden dat de helft naar de belastingen gaat.... Dat kan ik niet verkopen.’' Diender hoopt dat zijn bezwaar in goede aarde valt bij de gemeente, maar die wil niet op de zaken vooruit lopen. ,,We gaan niet in op de afwikkeling van individuele bezwaarschriften.’’