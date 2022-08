Fietspad over Reevesluis tussen Dronten en Kampen is weer open: ’Alle hindernis­sen opgeheven’

De Reevesluis tussen Dronten en Kampen is na een storing van ruim drie weken weer open voor fietsers. Door een softwarestoring op 8 juli werkten de automatische deuren niet meer. Rijkswaterstaat besloot toen om de sluisdeuren open te laten staan voor het scheepvaartverkeer, dat is mogelijk omdat de waterstand aan beide kanten van de sluis gelijk is.

