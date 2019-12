Oogst aan vrijwilligers uit ‘Snuffelstagefestival’ Kampen niet bijster groot

Het ‘Snuffelstagefestival’ dat afgelopen zaterdag werd gehouden bij een aantal Kamper vrijwilligersorganisaties heeft in totaal twaalf nieuwe vrijwilligers opgeleverd, van wie zes aan de slag gaan bij Kampen Partners, de organisator van het festival in samenwerking met Welzijn Kampen.

Een uitnodigende website en een hippe vlogger die met wethouder Jan Peter van der Sluis de stad doortrok op zoek naar stageplaatsen leidden bij sommige stageplekken tot slechts één aanmelding voor vrijwilligerswerk. Erg druk was het dus niet echt bij de andere organisaties, zoals de Koggewerf en Kerst in Oud Kampen en ’t Ukien, moet stadsmarketeer Roeland Tameling toegeven.

Hypothese

,,Komt voor een deel ook omdat we samenwerkten met partijen die zelf reclame mochten maken’’, zegt Tameling daarover. ,,Blijkbaar bieden we vrijwilligerswerk aan dat blijkbaar meer aanspreekt dan andere dingen.’’ Over de vraag waarom zich bij sommige organisaties slechts één potentiële vrijwilliger aanmeldde, moet hij zich nog buigen. ,,Daar kun je een hypothese op los laten. Als je je aanmeldde via de algemene pagina dan zag je ook de andere opties.’’

Kampen Marketing is in elk geval blij met de zes nieuwe gezichten die zich zaterdag aanmelden, weet Tameling. ,,De vraag voor stadsgidsen is het afgelopen jaar zo ongeveer verdubbeld en de Tourist Info in de Stadskazerne kent nu nog beperkte openingstijden.’’ Koffiedikkijken is het waarom dat vrijwilligerswerk als gids wel populair is ten opzichte van andere taken. ,,Mensen vinden het blijkbaar leuk om door de stad te lopen en minder leuk om vrijwilligerswerk te doen bij Kampen Online of bij de Koggewerf.’’

Subsidie

Ondanks de wisselende opkomst bij de betrokken organisaties, spreekt hij wel van een geslaagd festival. Maar het is de vraag of het volgend jaar terugkomt. ,,Daarover zullen we nog in gesprek gaan met Welzijn Kampen. De provinciale subsidie loopt tot en met het einde van dit jaar, dus daar kunnen we dan geen beroep meer op doen.’’