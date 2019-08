Oogstdag afgelast, Woodstock in Kampen vlucht naar binnen voor de regen

Wie mist er een fikse voorraad Douwe Egbertskof­fie in Kampen of omgeving?

15 augustus In de categorie 'dingen die je niet verwacht', trof de Landelijke Eenheid Noord-oost van de politie wel een hele bijzondere vracht aan in de auto van een man die staande werd gehouden. Een forse hoeveelheid Douwe Egberts-koffiepakken (en een krop sla) lagen in de kofferbak van de man die behoorlijk onder invloed was.