Oogstdag op Kampereiland: Meters maken met de verzetstractor van opa Pelleboer

Haal stier van strand in Kampen, adviseert letselscha­de­spe­ci­a­list

7:00 Haal de stier weg bij de badgasten op het strandje langs de IJssel in Kampen. Of plaats op zijn minst een bord dat op het gevaar wijst. De huidige situatie is schrijnend vindt letselschadespecialist Frederik Lieben.