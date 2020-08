Ook Kamper Stadsarchief blijft onder paraplu van gemeente

Kijk uit in de avond: lokale pittige bui mogelijk na weer een tropische dag in Oost-Nederland

10:12 Het overgrote deel van de regio zucht al dagen zucht onder de hitte en droogte. Er is geen spatje regen gevallen. Maar daar zou vanavond wel eens verandering in kunnen komen. Lokale pittige onweersbuien zijn op komst. Houd je terras dus in de gaten en haal je spullen binnen.