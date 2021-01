Ook marathonschaatser Gary Hekman uit Kampen moet thuiswerken: ‘Maar in mijn beleving zijn we wél topsporter’

Al jaren vindt Hekman zich op 1 januari terug op de schaatsbaan voor het Nederlands kampioenschap op kunstijs. Het is inmiddels traditie. Maar op de eerste dag van 2021 zit hij thuis in Kampen, een beetje te niksen. Terwijl vrijwel alle topsport in Nederland ‘gewoon’ door kan gaan, vragen de marathonschaatsers zich af of er überhaupt nog een fatsoenlijk seizoen gedraaid kan worden. En zo ja: per wanneer dan?