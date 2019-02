Ook minder vuurwerkschade in Lelystad

Grote twijfels bij omstreden rubber op nieuw kunstgras­veld in IJsselmui­den

6:30 Het is onzeker of het nieuwe kunstgrasveld van voetbalclub IJVV in IJsselmuiden wordt ingestrooid met het omstreden rubbergranulaat. De gemeenteraad wil in debat over mogelijke alternatieven voor de schadelijke korrels. Vertraging van de aanleg ligt op de loer.