Ook nu is het spoor van de storm bij IJsselmuiden nog zichtbaar

Een deel van het hout ligt nog gestapeld bij elkaar langs de weg. Complete takken zijn afgebroken en hele bomen omgewaaid; het is duidelijk niet niks wat er 4 juni in deze omgeving is gebeurd. Rond de Uiterwijkseweg, in het buitengebied van IJsselmuiden, is op diverse daken nog altijd zeil te vinden en moet de ontstane schade hersteld worden. De bewoners van die huizen zijn deze dag niet thuis of willen hun verhaal niet doen aan de krant. Karin Vennik, die in haar tuin in dezelfde wijk ook nog altijd veel schade heeft, wil dat wél: ,,Uiteindelijk is het denk ik gewoon domme pech. Nu waren wij een keer het bokje’’, zegt ze.