Ook planten verdienen een tweede kans: plantenasiel Kampen komt op stoom

LINTJESREGEN 2021 Twaalf inwoners van Kampen Koninklijk onderschei­den

26 april Twaalf inwoners van de gemeente Kampen zijn vandaag beloond met een lintje voor hun inzet voor de samenleving. Acht mannen en drie vrouwen zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, Pieter Treep is onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje - Nassau.