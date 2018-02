Ook politiek wil fietspad langs Visvijverweg Swifterbant

Volgens bewoners en natuur- en milieu-coöperatie Rivierduingebied is de Visvijverweg niet veilig. ,,Het is een gewone boerenweg die erg druk is, er is sluipverkeer en er zitten gaten in de berm'', zei Arend Heida van de coöperatie donderdagavond in de commissie. Hij gaf een toelichting op een brief die eerder naar de gemeente is gestuurd. Strekking: er is een fietspad van 4 kilometer nodig, het liefst vrijliggend. Want de Visvijverweg is niet veilig voor deze gebruikers, betoogde Heida.