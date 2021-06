Oorkonde voor mannen uit Kampen en Wezep die zinkende scootmobieler redden: ‘Ik hoorde een schreeuw en opeens was hij weg’

Kamper binnenstad aantrekke­lijk genoeg om er oud te willen worden

1 juni Inwoners van de Kamper binnenstad zijn behoorlijk tevreden over hun wijk. Meer dan drie kwart zou er best oud willen worden, blijkt uit een enquête in opdracht van de gemeente, die door 448 huishoudens is ingevuld. Om het ook echt zo prettig mogelijk te maken, moet er nog wel iets worden gedaan aan verkeersveiligheid, de inrichting van straten en overlast door jongeren en cafébezoekers.