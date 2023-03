Oorlogstrauma in Syrië leidt tot huwelijksgeweld in Kampen

Poppodium Hedon in Zwolle lanceert podcast over vijftigja­rig bestaan: ‘Nirvana zou voor 500 piek komen’

Poppodium Hedon in Zwolle bestaat in 2023 vijftig jaar en viert dit op verschillende manieren. Onder meer met de podcast Vijftig Jaar, waarin Erik Delobel en Henk Kanning van Hedon in het roemruchte verleden van het podium duiken. De eerste aflevering met gast Richard Jongetjes is nu te beluisteren.