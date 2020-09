Oostzeestraat in Kampen vreest komst klinkers

Voor de inloopavond de eerste fysieke informatieavond voor publiek sinds de uitbraak van het coronavirus - golden strenge regels; vooraf aanmelden, om vervolgens in kleine groepjes een reactie te geven op de plannen die medio volgend jaar uitgevoerd moeten worden. Na een half uurtje werd de raadszaal weer grondig schoongemaakt, waarna een kwartier later de tweede inspraaksessie kon plaatsvinden.

Bijval

Ruim dertig belangstellenden lieten gisteravond op die manier fysiek van zich horen, veertig andere buurtbewoners hadden aangegeven de plannen virtueel te willen bekijken om zodoende hun mening te geven. Een voorzichtige inschatting van de reacties; de geplande rotonde op de kruising Oostzeestraat-Flevoweg kan op bijval rekenen. Meneer Van Putten uit de Ebbingestraat kon zich wel vinden in alle nieuwe plannen voor zijn buurt. ,,Ik had al eerder plannen gezien, voor fietsers die vanaf de AH op de rijbaan werden gestuurd. Dat vond ik een slecht plan, nu zijn alle fietspaden apart. Ik ben nu wel content ja.’’

Op andere punten was er wat kritiek. Een drietal buurmannen uit de Oostzeestraat vocht jarenlang tegen de bouw van het appartementencomplex tussen hun huizen en gezondheidscentrum in. Door de komst van dat complex (De Berlijnse Muur) ontstaat volgens buurmannen Blomsma, Van Essen en Van der Vechte een ‘geluidstunnel’ die voor de nodige geluidsoverlast kan zorgen. ,,Let maar op de resonantie als het straks een klinkerweg wordt’’, denkt meneer Blomsma. Dat de weg feitelijk wel een 30-kilometer weg wordt, maar niet als zodanig wordt ingericht omdat het een doorgaande weg is levert bij de drie buren kopzorgen op, lieten ze de gemeente weten als reactie.

Metingen

Wethouder Albert Holtland had nog niet direct een oplossing voor de geluidstunnel die de bewoners van de Oostzeestraat vrezen. ,,Ik ben geen deskundige, dit wordt genoteerd. Als er meerdere klachten zijn dan gaan we dat bespreken. Misschien moeten we metingen gaan doen, of kijken of we er klinkers van een bepaalde soort neer kunnen leggen.’’

De drie buurmannen van de Oostzeestraat waren overigens ook wel te spreken over de aanleg van de rotonde aan het einde van hun straat. ,,Dat hadden ze wat ons betreft al dertig jaar geleden moeten doen.’’