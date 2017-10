Op adem komen dankzij steunouder in Kampen

Bevers, vogels en beschermde vissen weer terug bij IJssel

23 oktober De ecologie van de IJssel tussen Kampen en Dieren is weer op orde. Waterschap Vallei en Veluwe heeft in opdracht van Rijkswaterstaat ruim zeven jaar gewerkt aan een beter milieu voor dieren en planten in en langs de rivier. Het plaatsen van een kunstwerk op de IJsseloever in Welsum is vrijdag het sluitstuk van het project, dat tussen de 35 en 40 miljoen euro heeft gekost.