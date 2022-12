Op deze ijsbanen in de regio kun je vandaag schaatsen

MET VIDEOIs het ijs van natuurijsbanen in de regio dik genoeg om de schaatsen uit het vet te halen? Jazeker! Niet overal, maar bij clubs in Overijssel en Gelderland kan de schaatspret beginnen.

Bijvoorbeeld in de buurt van Kampen. Daar is IJsclub ‘Wilsum Vooruit’ geopend. Niet voor iedereen, de ijslaag is slechts dik genoeg voor de jeugd. Volwassen schaatsers moeten nog even wachten. Wel hopen de ijsmeesters dat deze groep morgen het ijs op kan.

Olst

Op de ijsbaan in Olst stonden vandaag vanaf 11.00 uur de eerste liefhebbers al op het ijs. Daar was alles gereed om de schaatsliefhebber te laten genieten van het winterse natuurschoon. Op de buitenbaan kunnen de snelle schaatsers hun rondes doen. In het midden op het ijs is het zwieren, vallen, opstaan en weer doorgaan.

Terwolde

Ook op de ijsbaan in Terwolde kan iedereen vanmiddag een paar uur schaatspret beleven. De club die al 100 jaar bestaat, gooit om 14.00 uur de poort open.

Holten

In Holten gaat vanmiddag de Noordpool aan de Dorperdijk open. Maar voordat er flinke rondes op de ijzers gereden kunnen worden, moest vanochtend eerst een sneeuwlaagje van het ijs geveegd en de tapijten op de boomstammen gelegd zodat bezoekers kunnen zitten. Schaatsen in Holten kan vanaf 13.00 uur.

Ommen

Schaatsers die in Ommen het ijs op willen, moeten nog even geduld hebben. Daar is de ijsbaan wel open, maar alleen het kleine deel. Het ijs op de grote baan is nog niet dik genoeg. De ijsmeesters hopen dat het vannacht nog een paar graden blijft vriezen, zodat morgen overal geschaatst kan worden.

Achterhoek

Ook in Lochem, Borculo en Ruurlo durven de clubs het vandaag aan. Sinds 10.00 uur zijn de ijzers uit het vet en de eerste rondes gereden. Net als in Holten moest wel eerst in alle vroegte de banen sneeuwvrij worden gemaakt. Kort erop konden schaatsers hun ronde maken.

Het ijs op de natuurijsbanen in Flevoland en op de Veluwe lijkt nog te dun. De ijsclubs houden via sociale media of eigen websites schaatsers op de hoogte.

Volledig scherm De vlag hangt uit bij de Noordpool in Holten, waar volop geschaatst wordt. © Adrie Nijland

Handige schaatstips Warm blijven, goed materiaal en niet te hard vallen. Liever helemaal niet vallen natuurlijk. Wellicht helpen de volgende tips bij het schaatsplezier. Zo raadt Erik Hulsebosch af om te douchen zonder zeep. De huid ontwikkelt dan een eigen vetlaagje en zo blijf je beter warm. Zie je dat het een deel van het ijs verkleurd is, blijf daar dan uit de buurt. De ijslaag is te dun om op te schaatsen. Natuurijs heeft soms scheuren in het ijs. De kans dat je valt is groot, wanneer je in een scheur schaatst. Het beste is om dwars over de scheur te gaan. Ga je langdurig het ijs op en wil je koude voeten vermijden? Stop een propje aluminiumfolie voorin je schaats om de wind tegen te gaan, maak ze niet strak vast en doe schaatshoezen om.