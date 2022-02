Op eten voor de kat bezuinigt Aletta uit Kampen niet: ‘Ze is mijn levenslijn’

Vertraging voor opening overdekte speeltuin in Kampen door tekort aan bouwmateri­a­len

De opening van de overdekte speeltuin Binnenplezier aan de Ambachtstraat in Kampen, laat nog even op zich wachten. Bij het begin van de bouw vorig jaar was de planning begin 2022 de deuren te openen, maar dat wordt nu ‘ergens in juni’, zegt initiatiefnemer Pieter Boone.

