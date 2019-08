Op jacht naar leukste selfie tijdens nieuwe wandelroute door Kampen

Kampen is een nieuwe stadswandeling rijker: de Selfieroute . Een route met tips voor de leukste foto’s van jezelf in het decor van de stad, staand, zittend, liggend of springend. Wordt het daarmee te ingewikkeld, dan mag een ander ook de foto’s maken. Evengoed maak je dan kans op een attentie van een van de deelnemende winkeliers.

Een Selfieroute, hoe kom je d’r op?

Jos Hogenbirk van Kamper Events: „Eigenlijk heeft Julius Hartman het bedacht. Omdat selfies steeds populairder worden. En hoe meer foto’s er van Kampen via sociale media de wereld in worden geslingerd, hoe beter het is.”

Wat is hier anders aan dan de wandelroutes die er al zijn?

„Deze is voor een jongere doelgroep. In de meeste routes wordt er veel informatie gegeven over de geschiedenis van een gebouw of plek. Wij nodigen hiermee uit om op een creatievere manier naar de stad te kijken, in plaats van in een boekje te lezen.”

Kom je ook op andere plekken?

„Ook deze is grotendeels in de binnenstad, net als de andere wandelingen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een bord gezet bij de kinderboerderij. Daar kom je normaal niet met een wandeling. Je kunt er je hoofd door het gat steken en dan met Miss Kampen op de foto.”

De Selfieroute leidt langs de leukste plekjes voor een selfie, zoals hier bij de Koornmarktspoort. © Kamper Events

Is er al iets te zeggen over de belangstelling?

„We hebben ‘m gisteren pas gelanceerd. Het is een proef. Voor deze eerste versie hebben we maar 1000 routebeschrijvingen laten drukken, zodat we eventueel snel met een nieuwe versie kunnen komen.”

Huh, een selfieroute voor jongeren op papier?

„Haha, ja. Maar we hebben ook een app hoor. Veel mensen willen toch graag iets gedrukt in de hand. Ondanks dat we moderne media prediken houden we toch ook vast aan het oude. Een sticker met verwijzing bij de Tourist Info is toch wat anders dan deze mooie A3-placemats. In het café van het Stedelijk Museum worden ze trouwens ook als placemat gebruikt.”

Maar hoe zit het nu met de belangstelling?