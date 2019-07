Op Koers met de Bovenkerk van Kampen

video Brandweer Kampen redt paard kinderboer­de­rij met brandslang uit sloot

19 juli Je moet roeien met de riemen die je hebt en soms is dat een brandslang. In ieder geval bij de redding van een paard uit een sloot in Kampen vanmorgen. De opgetrommelde brandweer spande een brandweerslang langs het achterste van een paard dat zichzelf in problemen had gebracht. Daarmee werd tegelijk met het sjorren met een touw het dier bevrijd.