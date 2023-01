Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Wandelen met boswachters over de Lochemse Berg bij Barchem. © Koos Dansen

WINTERWANDELING

Struinen over Lochemse Berg

Boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen houden zondag een winterwandeling op de Lochemse Berg. Struinen door de sneeuw of genieten van vergezichten en onderweg nog geschiedenis opslurpen ook. Welk weer het ook is, voor alles is een passende route. Start 14.00 uur bij De Kale Berg, Barchem.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Op de platenbeurs in Apeldoorn liggen honderden nostalgische vinylplaatjes. © rv

PLATENBEURS

Snuffelen tussen vinyl

Het ouderwetse vinyl is weer helemaal terug. Je vindt ze zondag op de Platenbeurs in Apeldoorn in alle soorten en maten. In het cultureel centrum ACEC bieden platenbazen bakken vol met vinyl aan. Van aantrekkelijke koopjes tot must have collectoritems. De platenbeurs is van 10.00 tot 16.00 uur.

Volledig scherm The Dutch Eagles speelt in Raalte. © Eigen foto

CONCERT

The Dutch Eagles

Terug in de tijd, terug naar nostalgie met The Dutch Eagles. De band staat zaterdag in het HOFtheater in Raalte met hun show New Horizon. Een voorstelling met weergaloze gitaarsolo’s en meerstemmige zang die de hits en vergeten parels van toen weer helemaal tot nu maken. Aanvang 20.15 uur.

Volledig scherm Rundfunk-Todesangstschrei in Kampen. © Mark-Engelen

THEATER

Rundfunk

Na hun droomdebuut over de pijn van het opgroeien, storten de jongens van Rundfunk zich vrijdag in de Stadsgehoorzaal in Kampen op de nietsontziende ellende van de naderende dood. Je hebt het nest nog niet verlaten of het wachten daarop is volgens beide mannen onvermijdelijk begonnen. Een heerlijk avondje met Rundfunk. Aanvang 20.15 uur.

Volledig scherm David Bowie in de film 'Moonage Daydream' die in Harderwijk draait. © AP

FILM

Documentaire David Bowie

In de Catharinakapel in Harderwijk draait zondag Moonage Daydream. Een filmische documentaire gebaseerd op het creatieve en muzikale leven van David Bowie. De film bevat nooit eerder vertoonde concertbeelden en belicht de toch best nog raadselachtige erfenis van de iconische rockster. De film is gemaakt met toestemming van de nabestaanden. Aanvang 20.15 uur.