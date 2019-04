Opa Dirk (82) uit Kampen is een jaar vermist: ‘We hebben nooit afscheid genomen’

Verjaardagen, feestdagen, een verhuizing. Steeds is er die lege plek in de familie Van den Belt uit Kampen. Al een jaar leven Irissa (23) en haar familie tussen hoop en vrees, omdat opa Dirk (82) vermist is. ,,Het moeilijkste van alles is dat we niks weten.”



,,Elke dag ben ik er mee bezig. Plopt het in één keer op in mijn gedachten. Per ongeluk”, klinkt het bijna verontschuldigend uit de mond van kleindochter Irissa. ,,Het blijft knagen. Ik droom er veel over. Opa is een jaar vermist, maar we hebben nooit afscheid genomen.”



Irissa zegt het eerlijk. Ze zag meer op tegen de dag dat opa een jaar vermist is, dan zijn eerste verjaardag zonder hem. Op kalme toon vertelt de kleindochter over de afgelopen twaalf maanden. Op het ene moment in vloeiende zinnen, even later zoekend naar woorden. De eerste weken na de vermissing waren hectisch, daarna heeft ze het verlies redelijk goed een plek kunnen geven en het dagelijks leven kunnen oppakken. ,,Je moet wel, toch?”