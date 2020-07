Opgeheven Kamper asiel zag aantal dieren al jaren dalen: ‘Emotionele klap voor personeel’

Politie Kampen voorkomt dat ruzie uit de hand loopt: man na doodsbe­drei­ging onderweg met koevoet en mes

27 juli In Kampen is een ruzie vanmiddag wel heel erg uit de hand gelopen. Een man had een persoon met de dood bedreigd en was met een koevoet en een mes de deur uitgegaan. De politie kon de verdachte op straat aanhouden.