Opgeheven vingertje gemeente krijgt overtreders Kampen in het gareel

Het opgeheven vingertje van gemeentelijke controleurs tegen stoute inwoners en bedrijven in Kampen is behoorlijk effectief gebleken. In ongeveer de helft van de gevallen is een waarschuwing genoeg om de overtreders weer op het rechte pad te brengen. Nog eens een kwart bezint zich na een dwingende aanwijzing en dreigen met een dwangsom brengt de rest in het gareel. Dat blijkt uit een rapport over gemeentelijke vergunningverlening, handhaving en toezicht in 2018.