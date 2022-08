Opgeleverde huizen en eerste straatnaamborden in Reeve: tiende kern van Kampen klaar voor bewoning

Hangjonge­ren terrorise­ren bewoners bij station Kampen Zuid: ‘Stond te trillen op mijn benen’

Geluidsoverlast, fietsendiefstal en zelfs bedreigingen: bewoners van het Burgemeester van Tuinenplein hebben last van jongeren die ’s avonds rondhangen bij het station Kampen Zuid. De gemeente heeft in de omgeving ruim twee weken geleden een alcoholverbod afgegeven. Maar of het helpt? ,,Diefstal, dealen... Ja, het is erg vervelend.”

