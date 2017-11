Opgestapte wethouder Ekker wil terug in gemeenteraad Kampen

Martin Ekker wil terug in de gemeenteraad van Kampen. De opgestapte wethouder staat op plek 9 van de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen in maart.

,,Hij is als wethouder wel eens onhandig geweest. Dat valt niet te ontkennen. Maar nooit is bewezen dat Ekker als wethouder iets fout heeft gedaan", is de verklaring van partijvoorzitter Bert Weever. Ekker stapte in mei op als wethouder. De gemeenteraad verloor het vertrouwen in hem na solistisch handelen in de afgeketste aankoop van de Stadskazerne.

Grillig

,,Niets is zo grillig als de politiek", zegt Ekker over zijn plek op de kandidatenlijst. Hij besloot zich kandidaat te stellen mede op verzoek van ondernemers in de gemeente. Mocht hij gekozen worden, dan verwacht Ekker prima als raadslid te kunnen functioneren. Ook al zit hij mogelijk tussen politici die eerder geen vertrouwen in hem hadden. ,,Er zal grotendeels een nieuwe gemeenteraad zijn. Het oud zeer is dan weg."