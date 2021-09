Opknapbeurt van bruggen in De Koekoek moet aan omrijden van tuinders einde maken

Einde aan knallende familieru­zie van 22 jaar? Rechter wijst ‘winnaar’ aan in strijd om erfenis van Dirk uit IJsselmui­den

23 september Of de familieruzie ermee is beslecht, valt nog te bezien. Maar het gekibbel over de nalatenschap van Dirk van Pijkeren uit IJsselmuiden lijkt na 22 jaar te zijn opgelost. De rechter vindt namelijk dat ‘ome’ Gerrit-Jan de twee percelen uit de erfenis mag kopen. Het gros van de erfgenamen had een andere koper op het oog, maar daar is de rechter het niet mee eens.