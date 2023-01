Opknapbeurt voor mozaïek in Kamper Stadspark

Stak Abdullah (34) huisgenoot AZC Dronten in gezicht? Advocaat wil meer getuigen én camerabeel­den

Camerabeelden en twee getuigen moeten een nieuw licht werpen op de steekpartij op 7 januari in het asielzoekerscentrum (AZC) Dronten. Dat heeft de politierechter in Lelystad vandaag beslist. Volgens de officier van justitie stak Abdullah A.T. (34) een huisgenoot met een mes in het gezicht.

23 januari