Opluchting: De Stadsbrug in Kampen is weer open!

Tot opluchting van velen is sinds vandaag de Stadsbrug in Kampen weer geopend voor al het verkeer. Vanwege groot onderhoud aan de verbinding over de IJssel konden deelnemers aan het verkeer sinds 27 juli alleen nog lopend over de brug, maar sinds gistermiddag rond 16.25 uur zijn automobilisten en alle andere vervoerders ook weer welkom.