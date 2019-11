Opmerkelijk ‘gestuntel’: bus rijdt honderden meters achteruit in Kampen

VideoEen bijzonder beeld woensdagavond in Kampen: een buschauffeur van lijn 143 wist niet dat IJsselkade was afgesloten en moest hierdoor in het donker honderden meters terug met het meterslange voertuig. Achteruit nog wel. Belangenvereniging Stadsbus Kampen noemt het voorval ‘gestuntel’.