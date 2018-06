Opnames Amerikaans programma begonnen in Kampen

De opnames van het Amerikaanse televisieprogramma 'The Amazing Race' zijn begonnen. Door de opnames is het Koeplein drie dagen afgesloten en is er een gedeeltelijk parkeerverbod op de Nieuwe Markt. In het programma beginnen twaalf duo's aan een reis rond de wereld. Na opdrachten valt steeds een duo af. Het Nederlandse programma Peking Express lijkt er op. Kampen figureert in het 31ste seizoen, dat waarschijnlijk in het najaar wordt uitgezonden op CBS.