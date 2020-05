Opnieuw afvaldumping bij Wortmanflat in Kampen

Extra ruimte voor terrassen in Kampen; zaterdag­markt verhuist

28 mei Er komt tijdelijk extra ruimte voor horecaterrassen in Kampen. Als ze een goed plan hebben – en overeenstemming met bedrijven en omwonenden in hun omgeving – mogen kroegbazen hun terras uitbreiden in de openbare ruimte. Ruimtegebrek is ook reden om de zaterdagmarkt te verhuizen van Plantage naar Nieuwe Markt.