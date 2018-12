Opnieuw steun voor Kamper dansgezelschap Vuur & Vlam

update Kerst in Oud Kampen kijkt nog eens naar veilig­heids­plan, Dickens Deventer wacht af

12 december De aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg is voor Kerst in Oud Kampen aanleiding met gemeente en hulpdiensten in gesprek te gaan over het veiligheidsplan. De organisatie van het Dickens Festijn wacht af of de overheden met aanvullende adviezen of maatregelen komen.