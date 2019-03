Opnieuw storm: Rijkswaterstaat sluit voor tweede keer deze week stormvloedkering bij Ramspol

IJsselmui­den krijgt meer dan 400 nieuwe woningen

10:00 In de periode tot en met 2027 zullen naar verwachting 438 nieuwe woningen worden gebouwd in IJsselmuiden. Dat blijkt uit een overzicht van het woningbouwprogramma voor het dorp, dat deze week naar de gemeenteraad is gestuurd. Als antwoord op grote zorgen die de Kamper gemeenteraad in januari van dit jaar uitte over de voortgang van het woningbouwprogramma in het dorp.