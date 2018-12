Opnieuw tegenslag voor Tussenland IJsselmuiden

College Kampen moet op zoek naar geldschie­ters voor IJsselkog­ge

15:14 Een belangrijk deel van de Kamper gemeenteraad lijkt een lichte voorkeur te hebben voor een volledig verzelfstandigd en vernieuwd ‘living museum’ als alternatief voor het huidige Stedelijk Museum. Maar een aantal grote fracties, zoals ChristenUnie, SGP en Gemeentebelang Kampen was daar dinsdagavond tijdens een informatieve bespreking in de raadscommissie Inwoners nog niet zo uitgesproken over. Wel bleek dat Kampen op zoek moet naar aanvullende geldbronnen als ook de IJsselkogge onderdeel wordt van het museum.