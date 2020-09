Opnieuw verdachte vaten gedumpt rondom Kampen: politie achterhaalt inhoud eerdere dumping

Buiten­dijks­weg bij Kampen blijft na herinrich­ting N307 voorlopig eenrich­tings­ver­keer

1 september Bewoners van de Buitendijksweg in Kampen kunnen voorlopig nog even opgelucht ademhalen, de weg in het buitengebied van Kampen blijft in eerste instantie alleen bestemd voor eenrichtingsverkeer. Dat zegde wethouder Albert Holtland gisteren toe tijdens een bespreking over de plannen voor de herinrichting van de N307 naar Dronten.