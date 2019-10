Oprit N50 bij Kampen vanavond uur dicht

Waterschap spot ‘vieze’ sloot voortaan per satelliet

12:59 Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) gaat dit jaar voor het eerst niet-schone sloten in haar gebied controleren per satelliet. Het gaat daarbij om achtduizend sloten met een totale lengte van 2.500 kilometer. De nieuwe methode is volgens het waterschap uniek, efficiënter en kostenbesparend.