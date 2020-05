Oproep familie uit Kampen: ‘Welke zorgheld wil een week uitrusten in ons vakantiehuisje in Zoutelande?’

Route langs negen 'vrijheidsbankjes’in Kamper binnenstad vanaf Bevrij­dings­dag te bewandelen

4 mei De route langs negen Hanzebankjes in de Kamper binnenstad is vanaf morgen te bewandelen. Bij elk bankje staat een ‘Song of Freedom’ centraal, elk nummer wordt gezongen door migranten die in Kampen zijn komen wonen.