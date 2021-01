Oproep: wat is jouw herinnering aan de Music Club in Kampen?

Kamper jongeren die boete van 1000 euro boven het hoofd hangt: ‘We waren nooit van plan om auto's in de fik te steken’

3 januari De 13 jongeren die op oudejaarsdag een preventieve dwangsom van 1000 euro opgelegd kregen in Kampen om te voorkomen dat ze drie sloopauto's in brand zouden steken, waren dat nooit van plan, zeggen zij. ,,We stonden onder de Molenbrug vuurwerk af te steken en te eten, maar het was nooit het plan om de auto's in de brand te steken’’, zegt Wander Boon.