Opstootje in IJsselmuiden: man met neppistool wil ‘buurjongen behoeden voor het criminele milieu’

Familiebe­drijf uit Kampen sleept Amerikaan­se miljoenen­or­der in de wacht: ‘We stonden te sprin­gen’

Familiebedrijf Broshuis in Kampen heeft een miljoenenorder in de wacht gesleept. De opdracht komt van het Amerikaanse leger. In 5 jaar tijd moeten 466 trailers voor tanks en ander zwaar materiaal uit de fabriek rollen. Een flinke klus. ,,De aanbesteding was wereldwijd en begon al in 2018’’, zegt commercieel directeur Harold Vorsteveld.

30 september