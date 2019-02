Opvallende wending in zaak tegen moordenaar Maartje Pieck uit Kampen: OM wil verlenging tbs

In 2000 werd de 15-jarige Maartje Pieck in Kampen vermoord. Ze bezorgde aan de Veenmos folders tot ze door H. werd overmeesterd. In zijn woning werd ze verkracht en gedood, waarna hij haar lichaam dumpte in het Roggebotsebos. H. kreeg 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. Aan die verpleging kwam vorig jaar al een einde.



H. slaapt uit veiligheidsoverwegingen niet alle nachten thuis bij zijn vrouw. Dat is omdat eerder via social media dat adres is uitgelekt, zei hij de rechters. Deskundigen raadden de rechters aan de tbs-maatregel te beëindigen. De behandeling is rond, zo staat in een rapport. ,,Ik zie dat als bijzonder vreugdevol’', zei H.