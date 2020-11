Opvang zwerfdieren Kampen wordt aanbesteed; asielmedewerkers nog in onzekerheid

Hoogste flats in Kampen blijken voldoende brandvei­lig

29 oktober De drie hoogste flats in Kampen zijn voldoende brandveilig. Dat is gebleken uit onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de rampzalige brand in de Londense Grenfell Towers, waarbij op 14 juni 2017 tientallen mensen omkwamen.