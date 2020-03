Organisatie Kamper Full Color Festival houdt alle opties over jubileumeditie nog open

Na de verscherpte maatregelen van de overheid waarbij het tot 1 juni verboden is om in groepen bij elkaar te komen, moet ook het Full Color Festival nadenken over het wel of niet laten doorgaan van de jubileumeditie. ,,We kunnen als organisatie niet wachten tot 1 juni met een besluit of het wel of niet doorgaat’’, vertelt Emma Quilligan, van de organisatie. ,,Achter de schermen wordt er nu met alle betrokken partners gesproken over verschillende opties. We kunnen nu nog een maand wachten met het nemen van een eerste beslissing.’’